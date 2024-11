Israels Armee geht im Norden des Gazastreifens gegen verbliebene Kämpfer der Hamas vor. In Dschabalija unterstützt nun eine weitere Truppe die Soldaten dabei. Die Lage in der Gegend ist verheerend.

Blick auf einen Teil der zerstörten Stadt Dschabalija im nördlichen Gazastreifen. (zu dpa: «Israels Armee weitet Einsatz in Dschabalija in Nordgaza aus»)

Blick auf einen Teil der zerstörten Stadt Dschabalija im nördlichen Gazastreifen. (zu dpa: «Israels Armee weitet Einsatz in Dschabalija in Nordgaza aus») Foto: Mahmoud Zaki/DPA

Gaza (dpa). Israels Armee weitet eigenen Angaben nach die Kämpfe in der Gegend von Dschabalija im Norden des Gazastreifens aus. Eine Kampftruppe habe sich dem Einsatz vor Ort angeschlossen, teilte die israelische Armee mit. Diese war demnach bereits zuvor andernorts im Gazastreifen aktiv. Wie lange sie nun in Dschabalija bleiben soll, sagte die Armee zunächst nicht.

«Bislang wurden bei der Operation in Dschabalija Hunderte Terroristen ausgeschaltet und festgenommen», so das Militär weiter. Israels Armee geht derzeit in mehreren Orten im Norden des Küstengebiets wieder öfter gegen verbliebene Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas vor.

Die Lage in Dschabalija ist Augenzeugen zufolge katastrophal. Zehntausende Zivilisten sind bereits aus dem Gebiet geflohen. Palästinensische Quellen berichten immer wieder von vielen getöteten Zivilisten bei israelischen Angriffen.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.