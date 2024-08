Mechaniker stehen auf einem Militärflughafen bei Eilat in Israel an einem F-16 Kampfjet der israelischen Luftwaffe. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sollen israelische Kampfflugzeuge am Freitag Raketen auf Farmen der vom Iran unterstützen Hisbollah naher der syrischen Hauptstadt Damaskus abgefeuert haben. (zu dpa: «Israels Armee meldet Luftangriff in Gaza Stadt») Foto: Ariel Schalit/DPA