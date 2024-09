Anzeige

Tel Aviv/Beirut (dpa) – Israels Armee hat angesichts andauernden Beschusses aus dem Libanon ihre massiven Angriffe auf Stellungen der Hisbollah-Miliz am Abend fortgesetzt. Seit dem Nachmittag seien rund 400 Ziele attackiert worden, darunter einsatzbereite Raketenabschussrampen sowie «terroristische Infrastruktur» in mehreren Gebieten im Südlibanon, teilte die Armee am späten Abend mit. Aus dem Libanon waren im Tagesverlauf nach israelischen Militärangaben Dutzende Geschosse Richtung Nordisrael abgefeuert worden. Berichte über Verletzte gab es auf beiden Seiten der Landesgrenze zunächst nicht.

In der Nacht heulten im Norden Israels nach Militärangaben erneut die Warnsirenen. Die Armee werde ihre Einsätze fortsetzen, um die Fähigkeiten der Hisbollah zu schwächen, teilte Israels Militär zuvor mit. Zunächst hatte die Luftwaffe nach eigenen Angaben seit dem Nachmittag rund 290 Ziele im Libanon angegriffen. In den vergangenen Stunden seien dann «in einer weiteren Serie von Angriffen» etwa 110 Ziele getroffen worden, teilte die Armee am späten Abend mit. Angesichts der Eskalation in dem Konflikt mit der Hisbollah kündigten Israels Streitkräfte verstärkte Einschränkungen für die Menschen im Norden Israels an.