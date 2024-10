Blick in einen von der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah gegrabenen Tunnel, der schon vor Jahren von den israelischen Streitkräften im Norden von Israel nahe an der libanesischen Grenze entdeckt wurde. (zu dpa: «Israel: Waffen-Tunnel von Syrien in den Libanon zerstört») Foto: Ilia Yefimovich/DPA