Israel startet Vergeltungsangriff auf den Iran

Der Konflikt zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran eskaliert weiter. Nun greift Israel den Iran an.

Tel Aviv (dpa). Israel hat seinen seit Wochen erwarteten Vergeltungsschlag auf den Iran gestartet. Das israelische Militär teilte am frühen Samstagmorgen mit, man führe «als Reaktion auf die seit Monaten andauernden Angriffe des iranischen Regimes» auf Israel «derzeit präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran durch».

Iranische Medien berichteten unterdessen von Explosionen im Westen der Hauptstadt Teheran. Wie das Staatsfernsehen meldete, sei die Luftabwehr aktiviert worden. Welche Ziele genau getroffen wurden, war zunächst völlig unklar.

Das israelische Militär teilte weiter mit, das iranische Regime und seine Stellvertreter in der Region griffen Israel seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres unerbittlich an – an sieben Fronten – einschließlich direkter Angriffe von iranischem Boden aus. «Wie jedes andere souveräne Land der Welt hat der Staat Israel das Recht und die Pflicht zu reagieren.» Die defensiven und offensiven Fähigkeiten seien voll mobilisiert. «Wir werden alles Notwendige tun, um den Staat Israel und das israelische Volk zu verteidigen.»

Der Gegenschlag folgte auf die jüngste iranische Raketenattacke. Am 1. Oktober hatten die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, rund 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Der Angriff erfolgte nach einer Reihe von gezielten Tötungen durch Israel, die sich gegen zentrale Akteure in Irans Netzwerk nichtstaatlicher Verbündeter richteten. Irans Revolutionsgarden hatten in den vergangenen Tagen immer wieder betont, entschieden auf einen israelischen Angriff reagieren zu wollen.