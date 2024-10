António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen VN (United Nations, UN), spricht zur Eröffnung der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Zu dem größtem diplomatischen Treffen des Jahres über knapp eine Woche werden am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York etwa 120 Staats- und Regierungschefs erwartet. (zu dpa: «Israel erklärt UN-Generalsekretär zur «unerwünschten Person»») Foto: Michael Kappeler/DPA