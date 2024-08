Soldaten marschieren vor dem Beginn einer Zeremonie zum 79. Jahrestag der Unabhängigkeit Indonesiens am neuen Präsidentenpalast in der künftigen Hauptstadt Nusantara, die sich noch im Bau auf der Insel Borneo befindet. (zu dpa: «Indonesien feiert Unabhängigkeitstag in neuer Hauptstadt») Foto: Achmad Ibrahim/DPA