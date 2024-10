Der russische Präsident Wladimir Putin (r) umarmt den indischen Premierminister Narendra Modi während ihres Treffens am Rande des Brics-Gipfels in Kasan. Putin empfängt die übrigen Staats- und Regierungschefs der Gruppe in der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan. (zu dpa: «Indiens Premier Modi bietet Putin Vermittlung im Krieg an») Foto: Alexander Zemlianichenko/DPA