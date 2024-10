Die moldauische Präsidentin Maia Sandu bereitet sich auf die Stimmabgabe vor. In der Ex-Sowjetrepublik Moldau entscheiden die Menschen an diesem Sonntag über das Präsidentenamt und den EU-Kurs des Landes. (zu dpa: «Höhere Wahlbeteiligung bei Präsidentenwahl in Moldau») Foto: Vadim Ghirda/DPA