Menschen nehmen an der Beerdigung eines Hisbollah-Mitglieds und eines Kindes teil, die durch eine israelische Drohne ums Leben gekommen sein sollen. Die Zeremonie findet in einer Straße des Dorfes statt, die für diesen Anlass geschmückt wurde. (zu dpa: «Hisbollah-Kreise: Bereit für «jegliches Szenario» Israels») Foto: David Allignon/DPA

Beirut (dpa). Als Reaktion auf Beschlüsse des israelischen Sicherheitskabinetts sieht sich die Hisbollah informierten Kreisen zufolge auf «jegliches Szenario» vorbereitet. Quellen aus der proiranischen Schiitenorganisation sagten der Deutschen Presse-Agentur: «Unsere Kämpfer stehen seit dem 8. Oktober bereit. Unsere Anführer haben bei sämtlichen Anlässen betont, dass wir den Libanon beschützen werden.»

Bei einem Angriff am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Organisationen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Dies war der Auslöser des Gaza-Krieges. Seit Kriegsbeginn hat das israelische Militär nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 41.000 Menschen in Gaza getötet. Die Hisbollah handelt nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Hamas und will ihre Angriffe erst einstellen, wenn die «Aggressionen gegen das palästinensische Volk» aufhören.

Israels Sicherheitskabinett hatte zuvor die Rückkehr der geflüchteten israelischen Bürger in ihre Wohnorte im Norden des Landes zu einem neuen Kriegsziel gemacht. Der einzige Weg dahin sei «ein militärischer Einsatz», wie Israels Verteidigungsminister Joav Galant nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit US-Vermittler Amos Hochstein sagte. Es besteht die Sorge, dass der Konflikt an der israelisch-libanesischen Grenze weiter eskalieren könnte.

Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Hamas vor fast einem Jahr kommt es im Grenzgebiet der beiden Länder nahezu täglich zu militärischen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Auf beiden Seiten gab es Tote – die meisten von ihnen waren Mitglieder der Hisbollah.

Rund 60 000 Israelis haben wegen des Beschusses ihre Häuser und Wohnungen im Norden Israels verlassen müssen. Auf der anderen Seite der Grenzen haben sich nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) rund 110 000 Menschen in anderen Teilen des Libanons in Sicherheit bringen müssen.