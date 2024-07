Die Polizei wirft Tränengas auf Demonstranten, die gegen das offizielle Wahlergebnis protestieren. Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in dem Krisenstaat haben zahlreiche Menschen in der Hauptstadt und anderen Städten demonstriert. (zu dpa: «Heftige Proteste gegen Wahlergebnis in Venezuela») Foto: Matias Delacroix/DPA