Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin und US-Vizepräsidentin Kamala Harris hebt die Arme, als sie während der Democratic National Convention in Chicago die Bühne betritt. Harris will eine Präsidentin für alle Amerikaner sein und die Spaltung im Land überwinden. (zu dpa: «Harris will «Präsidentin für alle Amerikaner» sein») Foto: J. Scott Applewhite/DPA