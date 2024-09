Harris: Mussten Trumps Chaos aufräumen

Anzeige

Philadelphia/Washington (dpa) – Die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump haben ihre ersten Redebeiträge in ihrem TV-Duell für gegenseitige Vorwürfe und Angriffe genutzt. Trump habe den USA den schlimmsten Angriff auf die Demokratie seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg beschert, sagte Harris offensichtlich in Anspielung auf die Attacke auf das US-Kapitol nach Trumps Niederlage bei der Wahl vor vier Jahren. Mit Blick auf die derzeitige Regierung von Präsident Joe Biden, dessen Vizepräsidentin sie ist, fügte Harris hinzu: «Und was wir getan haben, ist, Donald Trumps Chaos aufzuräumen.»

Trump warf Harris vor, keinen Plan für die Wirtschaftspolitik zu haben und eine Marxistin zu sein. «Sie hat unser Land mit einer Politik zerstört, die wahnsinnig ist», sagte der frühere US-Präsident.

Harris und Trump stehen sich in dem TV-Duell in Philadelphia das erste Mal direkt gegenüber. Biden hatte sich vor wenigen Wochen aus dem Wahlkampf zurückgezogen und Harris die Kandidatur der Demokraten überlassen.