Piyush Goyal, Indiens Minister für Handel und Industrie, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, l), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, fahren in einer U-Bahn-Station auf einer Rolltreppe, um zu einer Abendveranstaltung der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK) zu gelangen. Die APK findet gleichzeitig mit den deutsch-indischen Regierungskonsultationen am 25. Oktober statt. (zu dpa: «Habeck fährt U-Bahn in Neu-Delhi – mit hohem Aufwand»)

Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA