Guterres: Libanon darf kein zweites Gaza werden

Von dpa

António Guterres, Generalsekretätr der Vereinten Nationen VN (United Nations, UN), spricht beim UN-Zukunftsgipfel vor Beginn der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung teil.

UN-Generalsekretär António Guterres warnt vor einer weiteren Eskalation in Nahost. «Das libanesische Volk, das israelische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird», sagte Guterres zum Auftakt der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.