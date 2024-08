Der katalanische Unabhängigkeitsführer und ehemalige Präsident Carles Puigdemont spricht zu seinen Anhängern, nachdem er in der Nähe des katalanischen Parlaments angekommen ist, um an der Amtseinführungsdebatte teilzunehmen. Puigdemont, der ehemalige katalanische Regierungschef, der Spanien nach der Organisation eines Unabhängigkeitsreferendums in der nordöstlichen Region Spaniens vor sieben Jahren verlassen hatte, kündigte an, dass er am Donnerstag (08.08.2024) in seine Heimat zurückkehren wolle, obwohl er bei seiner Rückkehr wahrscheinlich verhaftet werden würde. (zu dpa: «Großfahndung «Käfig» nach Puigdemont in Barcelona») Foto: Joan Mateu/DPA