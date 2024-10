Auf diesem vom Pressebüro des georgischen Präsidenten veröffentlichten Foto spricht die georgische Präsidentin Salome Surabischwili (M) während der Parlamentswahlen in Georgien zu Journalisten, nachdem sie ihre Stimme in einem Wahllokal in Tiflis abgegeben hat. (zu dpa: «Georgiens Präsidentin nennt Wahlen durchweg gefälscht») Foto: Georgian Presidential Press Office/DPA