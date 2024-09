dpatopbilder - Georgische Aktivisten besuchen am 17.05.2017 eine Demonstration gegen Homophobie, am internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie 2017, in Tiflis (Georgien). Foto\ Shakh Aivazov/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Georgien schränkt die Rechte Homosexueller stark ein») Foto: picture alliance/DPA