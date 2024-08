Dieses vom Telegramm-Kanal der russischen Rosguardia (Nationalgarde) veröffentlichte Foto zeigt Rosguardia-Soldaten in der Nähe des Gefängnisses. Bei einem Gefangenaufstand mit Geiselnahme in einer russischen Haftanstalt für Schwerverbrecher sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben kremlnaher Telegramkanäle könnten die Geiselnehmer Verbindungen zur Terrormiliz IS haben. (zu dpa: «Geiselnahme in russischem Gefängnis blutig beendet») Foto: Uncredited/DPA