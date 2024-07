US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kalamazoo, Michigan, an. (zu dpa: «Fünf Dinge, die man über Kamala Harris wissen muss»)

US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kalamazoo, Michigan, an.

Washington (dpa). Nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftsrennen schaut alles auf sie: Kamala Harris. Bidens Stellvertreterin im Weißen Haus will mit dem Segen ihres Chefs als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten nachrücken. Ob sich die Partei hinter der 59-Jährigen versammeln wird, muss sich zeigen. Fünf Dinge über die Frau, die es mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aufnehmen will:

1. Harris ist die erste Frau und die erste Schwarze im US-Vizepräsidentenamt

Sie wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland im Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Die Erwartungen an Harris als Pionierin im Amt des Vizes waren enorm. Die frühere Senatorin konnte in der Rolle als Bidens Stellvertreterin in den vergangenen Jahren aber nicht wirklich punkten.

2. Harris ist auch die erste Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln im Vize-Amt

Eine Inderin trägt ein Kind und geht barfuß an einem Plakat mit dem Foto der demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin der USA, Kamala Harris, im Dorf Thulasendrapuram, südlich von Chennai, Bundesstaat Tamil Nadu, Indien, vorbei. Das Dorf ist die Heimatstadt von Harris' Großvater mütterlicherseits, der vor Jahrzehnten von dort ausgewandert ist.

Ihre Mutter – eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin – kam aus Indien und lernte Harris' Vater in den 60er Jahren in den USA kennen. Harris' Eltern ließen sich später scheiden. Sie selbst sagt, Indien sei ein wichtiger Teil ihres Lebens. Als sie und ihre Schwester Maya noch Kinder gewesen seien, sei ihre Mutter fast jedes zweite Jahr mit ihnen nach Indien gereist, um dort Verwandte zu sehen – und in ihnen die Liebe zu indischem Essen zu wecken.

3. Harris hat eine «Law-and-order»-Vergangenheit

Die kalifornische Staatsanwältin Kamala Harris, aufgenommen am 05.09.2012 in Charlotte (North Carolina, USA).

Sie wurde die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und später die erste Justizministerin in ihrer Heimat Kalifornien. Ihr teils tougher Law-and-Order-Kurs damals ging manchem in der Partei zu weit. Als sie 2017 in den US-Senat einzog, nutzte sie ihre Erfahrung als Staatsanwältin auch in der Kongresskammer und tat sich bei Anhörungen ein ums andere Mal mit einem harten und effektiven Befragungsstil hervor.

4. Harris trägt gerne Turnschuhe

Blick auf die Turnschuhe von Kamala Harris, Vize-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, die sie bei einer Wahlkampfveranstaltung zur vorzeitigen Stimmabgabe trägt.

Die Vizepräsidentin hat ein Faible für Sneakers. Wann immer der Anlass es zulässt, ist Harris in Turnschuhen zu sehen. Ihr Lieblingsmodell: die ikonischen «Chucks» des Herstellers Converse. «Ich liebe meine Chucks», sagte sie im Wahlkampf 2021, als sie zu PR-Zwecken öffentlich Turnschuhe einkaufen ging.

5. Harris lernte ihren Mann bei einem Blind Date kennen

Kamala Harris (r), Vizepräsidentin der USA und ihr Ehemann Doug Emhoff (M) nehmen an einer Feier zum 50. Jahrestag des Hip-Hop in der Residenz der Vizepräsidentin teil.

Harris fand ihren Partner Doug Emhoff erst relativ spät im Leben. Eine Freundin arrangierte 2013 ein Blind Date der beiden in Kalifornien, wo sie damals lebten. Im Jahr darauf heirateten sie. Emhoff hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe: Cole und Ella. Sie nennen Harris «Momala». Emhoff wurde als erster Mann zum «Second Gentleman» in den USA. Womöglich könnte er zum «First Gentleman» aufrücken, auch das wäre ein Novum.

Cole Emhoff (l) und Ella Emhoff, die Stiefkinder der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris, kommen zur Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden im US-Kapitol.