Eine Frau fotografiert eine Wand mit Porträts der Opfer am Ort des Nova-Musikfestivals, bei dem Hunderte von Feiernden getötet und von der islamistischen Hamas entführt und in den Gazastreifen verschleppt wurden. (zu dpa: «Frühere Hamas-Geisel: Wurde mehrere Tage in Käfig gesteckt») Foto: Ariel Schalit/DPA