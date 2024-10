Oslo (dpa). Die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo wird in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Organisation wird damit für ihren Einsatz für eine Welt frei von Atomwaffen geehrt und auch dafür, dass sie durch Zeitzeugen-Aussagen demonstriert hat, dass solche Waffen nie wieder eingesetzt werden sollten. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. Man habe die Organisation noch nicht erreichen können, um ihr von ihrer Auszeichnung zu berichten, sagte der neue Vorsitzende des Komitees, Jørgen Watne Frydnes, bei der Preisbekanntgabe.

In Zeiten von Nahost-Konflikt, Ukraine-Krieg und Dutzenden weiteren gewalttätigen Konflikten in der Welt hatte sich in diesem Jahr vor der Preisbekanntgabe kein klarer Favorit auf den Friedensnobelpreis abgezeichnet. Nominiert wurden diesmal insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten, unter ihnen 197 Persönlichkeiten und 89 Organisationen. Das waren deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Namen der Nominierten werden von den Nobel-Institutionen traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Zuletzt wurden mehrere Menschenrechtler ausgezeichnet

Die Vorder- und Rückseite der Medaille für den Friedensnobelpreis sind im norwegischen Nobelinstitut in Oslo ausgestellt. In diesem Gebäude wird in Kürze bekanntgegeben, wer den Friedensnobelpreis erhält. (zu dpa: «Friedensnobelpreis für Anti-Atomwaffen-Organisation») Foto: Steffen Trumpf/DPA

Das Nobelkomitee hat in den vergangenen Jahren mehrmals Menschenrechtler statt klassische Friedensstifter mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr war die Auszeichnung an die inhaftierte iranische Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi gegangen. Sie wurde damit «für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle» geehrt.

Eine riesige Rauchsäule steht über der Stadt, nachdem die zweite jemals im Krieg eingesetzte Atombombe über der japanischen Hafenstadt Nagasaki explodiert ist. Am 9. August 1945 warf ein US-Bomber die Atombombe «Fat Man» über Nagasaki ab. Immense Opferzahlen, immenses Leid: Der Einsatz von Atomwaffen galt lange als Tabu. Im Ukraine-Krieg war jüngst von der möglichen Verwendung taktischer Nuklearwaffen die Rede. Experten warnen vor unabsehbaren Folgen. (Zu dpa „Wiener Konferenz zu den humanitären Auswirkungen von Atomwaffen“ und zu „Tanz am Abgrund – Konferenz warnt vor Glaube an Atomwaffen“) ++NUR SW++ (zu dpa: «Friedensnobelpreis für Anti-Atomwaffen-Organisation») Foto: Uncredited/DPA

In dieser Woche sind in Stockholm bereits die diesjährigen Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur verkündet worden. Am Montag folgt zum Abschluss noch die Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften, die als einzige nicht auf das Testament des Dynamit-Erfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht, sondern seit Ende der 1960er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet wird.

Überlebende des Atombombenangriffs gehen durch Trümmer, während im Hintergrund Feuer wüten. Am 9. August 1945 um 11.02 Uhr warf ein US-Bomber die Atombombe «Fat Man» über Nagasaki ab. Allein hier wurden damals etwa 70 000 Menschen durch direkte Einwirkung getötet, 75 000 weitere verletzt. (zu dpa: «Friedensnobelpreis für Anti-Atomwaffen-Organisation») Foto: Uncredited/DPA

Feierlich überreicht werden die Nobelpreise allesamt traditionell an Nobels Todestag am 10. Dezember, der Friedensnobelpreis dabei als einziger nicht in Stockholm, sondern in Oslo. Dotiert sind die Auszeichnungen mit einem Preisgeld in Höhe von elf Millionen schwedischen Kronen (knapp 970.000 Euro) pro Kategorie.