Marine Le Pen, die Vorsitzende der französischen Rechtsextremen, kommt in der Parteizentrale des Rassemblement National an. Nach den am frühen Montag veröffentlichten Ergebnissen hat das Rassemblement National in der ersten Runde der Parlamentswahlen die Führung übernommen. (zu dpa: «Frankreichwahl: Linke überraschend vorn, Premier will gehen»)

Foto: Louise Delmotte/DPA