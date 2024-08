Boulogne/Dunkerque

Migration

Frankreichs Küstenwache rettet 223 Migranten aus Ärmelkanal

Von dpa

i Migranten sitzen auf einem Schlauchboot und versuchen, den Ärmelkanal zu überqueren. Frankreichs Küstenwache hat im Ärmelkanal binnen 48 Stunden 223 Migranten aus Seenot gerettet. (zu dpa: «Frankreichs Küstenwache rettet 223 Migranten aus Ärmelkanal») Foto: Sameer Al-Doumy/DPA

Unvermindert versuchen Migranten in großer Zahl, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Schleuser lassen oft viel zu viele Menschen in kleine Boote, die dann in Seenot geraten.