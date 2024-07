Claudia Rouaux (l), Kandidatin des Linksbündnisses Nouveau Front Populaire (Neue Volksfront) für die zweite Runde der vorgezogenen Parlamentsneuwahl in Frankreich, überreicht einem Anwohner ein Flugblatt, während sie auf einem Markt Wahlkampf betreibt. In neuen Wahlumfragen vor der entscheidenden Runde der Parlamentswahl in Frankreich an diesem Sonntag sackt das in Führung liegende Rassemblement National (RN) weiter ab. (zu dpa: «Frankreich: Rechtsnationale sacken in Wahlumfragen weiter ab») Foto: Jeremias Gonzalez/DPA