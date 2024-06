Naypyidaw/Rom

Myanmar

Familie ohne Kontakt zu Ex-Premier Aung San Suu Kyi

Von dpa

i ARCHIV - Wurde im April aus dem Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw an einen anderen Ort verlegt: Aung San Suu Kyi. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Seit mehr als drei Jahren ist Aung San Suu Kyi in Myanmar inhaftiert. In der Zeit erhielt ihre Familie nur einen Brief von ihr – seitdem besteht jedoch kein Kontakt mehr.