Finn Dohrmann (r) und Melisa Ergül-Puopolo stehen im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens an einer Fensterscheibe mit Blick auf das Vorfeld. Sie sind als Abschiebebeobachter in kirchlichem Auftrag am Flughafen bei vielen dieser Rückführungen dabei. Ihre Aufgabe ist es, «Verstöße gegen die Verhältnismäßigkeit von eingesetzten Mittel und Verletzungen humanitärer Ansprüche» zu dokumentieren. Für 4.400 Menschen aus ganz Deutschland führte die Abschiebung über den Frankfurter Flughafen. (zu dpa: «Faeser würde Außengrenzverfahren an Flughäfen gern vorziehen») Foto: Arne Dedert/DPA