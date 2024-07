Ware steht in einem Geschäft, das E-Zigarettenprodukte in Melbourne verkauft. Australien geht vehement gegen E-Zigaretten vor. In dem Land dürfen Vapes ab sofort nur noch in Apotheken und ohne Aromastoffe verkauft werden. (zu dpa: «E-Zigaretten in Australien nur noch in der Apotheke») Foto: Joel Carrett/DPA