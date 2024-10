Dieses Bild soll den Start der Rakete «Märtyrer Hajj Ghassem» an einem unbekannten Ort zeigen. Der Iran hat anlässlich des nationalen Tages der Verteidigungsindustrie neue Raketen präsentiert. In Anwesenheit von Präsident Ruhani wurden am Donnerstag eine neue ballistische Rakete, die nach dem getöteten General Soleimani benannt wurde, sowie ein neuer Marschflugkörper vorgestellt. (zu dpa: «EU verhängt wegen Raketenlieferungen neue Iran-Sanktionen») Foto: Uncredited/DPA