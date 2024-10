Auf diesem von der nordkoreanischen Regierung über die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) verbreiteten Foto geht der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un (Mitte) an einem nicht genannten Ort in Nordkorea in der Nähe einer Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-17 auf der Abschussrampe spazieren, wie es heißt. Unabhängige Journalisten hatten keinen Zugang zu dem Ereignis, das auf diesem von der nordkoreanischen Regierung veröffentlichten Bild zu sehen ist. Inmitten der Berichte über Tausende Soldaten aus Nordkorea in Russland ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui zu einem Besuch im großen Nachbarland eingetroffen. Sie wurde zunächst in der fernöstlichen Hafenstadt Wladiwostok begrüßt, bevor am Mittwoch ihre Gespräche in Moskau geplant sind. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. (zu dpa: «Erstmals seit 2023: Nordkorea testet Interkontinentalrakete») Foto: Uncredited/DPA