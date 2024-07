Menschen legen am Ort der Ermordung der ehemaligen ukrainischen ultranationalistischen Politikerin Iryna Blumen nieder und zünden Kerzen an. Farion, die für die ukrainische Sprache kämpfte und wegen ihrer russenfeindlichen Äußerungen auch mit der Justiz ihres Landes Ärger hatte, war vor ihrem Wohnhaus in Lwiw (Lemberg) durch einen Kopfschuss verletzt worden. Die 60-Jährige starb am Freitag laut Behörden im Krankenhaus. (zu dpa: «Ermordete Politikerin Farion in Lwiw beigesetzt»)

Foto: Mykola Tys/DPA