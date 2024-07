Die Kläger, ihre Anwälte und Unterstützer halten vor dem Obersten Gerichtshof Schilder mit der Aufschrift "Gewonnener Prozess". Der Oberste Gerichtshof Japans hat am Mittwoch in einer bahnbrechenden Entscheidung die Regierung dazu verurteilt, Dutzende von Opfern zu entschädigen, die in den 1950er bis 1970er Jahren auf der Grundlage eines inzwischen außer Kraft getretenen Gesetzes zwangssterilisiert wurden, das die Nachkommen von Menschen mit Behinderungen ausmerzen sollte. (zu dpa: «Entschädigung für Zwangssterilisationsopfer in Japan») Foto: Uncredited/DPA