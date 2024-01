Enges Rennen zwischen CDU und AfD bei Landratswahl

ARCHIV – Die AfD in Ostthüringen könnte auf ihren zweiten Landratsposten gewählt werden. Foto: Carsten Koall/dpa

Schleiz (dpa). Bei der Landratswahl im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis zeichnet sich ein enges Rennen zwischen AfD und CDU ab. Nach der Auszählung in etwa der Hälfte der 154 Stimmbezirke lag AfD-Kandidat Uwe Thrum am Sonntagabend bei 51,2 Prozent der Stimmen. CDU-Mann Christian Herrgott kam auf 48,8 Prozent, wie aus Daten des Landeswahlleiters hervorging. Allerdings wurden bis dahin hauptsächlich Wahllokale in kleineren Dörfern ausgezählt.

Die Wahlbeteiligung lag bis dahin bei 69 Prozent und damit über den 66 Prozent in der ersten Runde. Die Wahllokale für die Stichwahl sind seit 18.00 Uhr geschlossen. Die AfD hofft in dem ländlich geprägten und einkommensschwachen Kreis auf ihren deutschlandweit zweiten Landratsposten nach Robert Sesselmann in Sonneberg. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Thrum mit 45,7 Prozent der Stimmen dominiert. Herrgott kam damals auf 33,3 Prozent. Insgesamt sind in dem Kreis über 66 000 Menschen wahlberechtigt.