Diese Bildkombo aus Archivfotos zeigt die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung am 18. Oktober 2024 in Grand Rapids und den republikanischen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung am 22. Oktober 2024 in Greensboro. (zu dpa: «Endspurt: Harris und Trump buhlen um die gleichen Wähler») Foto: Uncredited/DPA