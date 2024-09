Rawaa al-Hassan, 12, die 2022 ihr Auge durch eine Streubombe verlor, in einem Lager in der Nähe der Stadt Ain Sheeb in der nördlichen Provinz Idlib. Laut einem Bericht von Human Rights Watch wurde 2023 Streumunition in der Ukraine, Syrien oder Myanmar eingesetzt. (zu dpa: «Einsatz von Streumunition: meiste Opfer in der Ukraine») Foto: Omar Albam/DPA