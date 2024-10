Rettungsteams und Polizeibeamte arbeiten am Stadtrand vor dem Unternehmensgelände der Türkischen Luft- und Raumfahrt. Auf einem Unternehmensgelände der Türkischen Luft- und Raumfahrt (TUSAS) in Ankara hat es nach Regierungsangaben einen Terroranschlag gegeben. (zu dpa: «Drei Tote bei Anschlag auf Rüstungsfirma in der Türkei») Foto: Uncredited/DPA