Die Grünen zwischen Europa und Thüringen

Mit Ausdauer kämpfen sich übermüdete Grünen-Delegierte durch den Karlsruher Marathon-Parteitag. Erst an Tag drei legen sie überhaupt los mit Debatten und Entscheidungen zum Europawahlprogramm.

Delegiere stimmen beim Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen für einen Änderungsantrag. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Karlsruhe (dpa). «Wo ist denn Baden-Württemberg?», ruft Grüne-Jugend-Chefin Katharina Stolla von der Bühne in den kalten Saal. Die Delegierten des Landesverbandes recken jubelnd die Arme hoch im riesigen Tagungsraum in der Karlsruher Messe.

Stollas Versuch, für gute Stimmung auf dem Grünen-Bundesparteitag zu sorgen, ist nicht nur nötig, um die Müdigkeit nach einer langen Nachtsitzung mit Dutzenden Abstimmungen zu vertreiben. Auch die aktuelle Unbeliebtheit ihrer Ampel-Koalition mit SPD und FDP und neue Verwerfungen auf EU-Ebene schmerzen die Grünen, die womöglich stärker auf europäische Lösungen setzen als jede andere im Bundestag vertretene Partei.

Baerbock: Europa als «unsere Lebensversicherung»

Gleich zu Anfang der Debatte zum Programm ihrer Partei für die Europawahl betont die Co-Bundesvorsitzende Ricarda Lang, «dass Europa nichts ist, was man irgendwie noch am Seitenrand macht, sondern die Grundlage unseres politischen Handeln». Außenministerin Annalena Baerbock beschreibt Europa als «unsere Lebensversicherung». Europa, das ist für viele Grüne auch ein Sehnsuchtsort, wo sich die eigene Politik jenseits irgendwelcher Rücksichten auf tatsächliche oder mögliche Koalitionspartner verfolgen lässt – oder zumindest mal formulieren.

Doch in der Praxis wird manches von dem, worüber aktuell auf EU-Ebene verhandelt wird, für die Grünen intern zu einer Belastungsprobe – ähnlich wie es die Union ab 2010 in Regierungsverantwortung erlebt hat, als entgegen der Überzeugung vieler deutscher Konservativer immer neue «Rettungsschirme» für vom Bankrott bedrohte Staaten der Eurozone aufgespannt wurden.

«Unsere Vielfalt ist unsere Stärke»

Für die Grünen ist derzeit das größte Problemthema die Asylpolitik, wie sich auch auf diesem Parteitag zeigt. «Wir dürfen keiner weiteren Verschärfung des Asylrechts zustimmen», ruft Alicia Böhm aus Stuttgart vom Rednerpult und erntet dafür donnernden Applaus. Als die junge Delegierte von ihrem Einsatz in einem Zentrum für Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos berichtet, kochen die Emotionen hoch, mehr als bei der anschließenden Rede Annalena Baerbocks. Die Außenministerin appelliert an den Realitätssinn der Delegierten und betont, Deutschland vertrete mit seiner liberalen Haltung zur Flüchtlingspolitik auf EU-Ebene eine Minderheitsposition, ebenso wie die Grünen in Deutschland.

Auch in außenpolitischen Fragen zeige sich manchmal, dass Geschlossenheit in der Europäischen Union «kein Selbstläufer ist», räumt Baerbock ein. Nicht nur der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei da eine Herausforderung gewesen. Die EU werde auch «getestet jetzt in den letzten Wochen durch die Situation im Nahen Osten, wo wir – auch da müssen wir ehrlich sein – nicht immer als Europäer eine gemeinsame Sprache gefunden haben», fügt sie hinzu. Die Bundesregierung sagt weniger als die meisten EU-Staaten zur Verhältnismäßigkeit der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen nach dem Hamas-Terrorüberfall. Baerbock lässt unerwähnt, dass die Bundesregierung auch hier eine Minderheitsposition einnimmt. Stattdessen will sie der Uneinigkeit einen positiven Anstrich geben: «Unsere Vielfalt ist unsere Stärke.»

Dass die Regierungsmitglieder und führende Vertreterinnen der Bundestagsfraktion dafür werben, über den eigenen Tellerrand hinausschauen und auf potenzielle Wähler jenseits der klassischen Grünen-Anhängerschaft zuzugehen, kommt bei der Basis, wie sie in Karlsruhe vertreten ist, teils nicht gut an. Delegierte fordern, man solle nicht «Wohlstand» als Ziel definieren, sondern angesichts der Klimakrise die Grenzen des Wachstums klar benennen – scheitern allerdings mit diesem Vorstoß.

Nur ein Drittel wünschen sich Fortbestehen der Ampel

Als unnötige Anbiederung bei Konservativen empfinden viele Parteitagsteilnehmer, dass in dem vom Bundesvorstand unterstützen Entwurf für das Europawahlprogramm Deutschlands erster Bundeskanzler, Konrad Adenauer (CDU), zitiert wird. Dabei haben sie nichts auszusetzen am Inhalt des Zitats: «Die Einheit Europas war ein Traum von Wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für Viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle.» Es geht ihnen um die Person. Am Ende stellt sich eine Mehrheit hinter den Änderungsantrag, der Passus wird aus dem Entwurf gestrichen.

Die Unbeliebtheit des Regierungsbündnisses von SPD, Grünen und FDP, dessen Fortbestehen sich laut ARD-Deutschlandtrend nur noch rund ein Drittel der Wahlberechtigten wünschen, wird in Karlsruhe nur in Nebensätzen erwähnt. Fragt man Spitzenpolitiker der Grünen, hört man oft, die Ampel-Koalition kommuniziere halt nicht gut und verstehe es manchmal einfach nicht, ihre Erfolge ins Schaufenster zu stellen.

«Es geht um die Wurst», steht auf einem Aufkleber der Grünen aus Thüringen, den junge Delegierte auf dem Parteitag verteilen. Nein, hier geht es nicht um vegetarische Ernährung im Land der Bratwurst. Sie wollen vielmehr um Unterstützung für einen schwierigen Wahlkampf werben. Aktuelle Umfragen sehen die in Erfurt an der Regierung beteiligten Grünen in Thüringen unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde und die AfD auf Platz 1.