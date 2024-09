Moskau

Abstimmungen in Russland

Denkzettel für Stadtoberhaupt von St. Petersburg

Von dpa

i Alexander Beglow, Gouverneur von St. Petersburg und Pro-Kreml-Kandidat, gibt 2019 bei einer Wahl seinen Stimmzettel ab. (zu dpa: «Denkzettel für Stadtoberhaupt von St. Petersburg») Foto: Dmitri Lovetsky/DPA

Bei Wahlen in Russland steckt der Kreml den Rahmen so, dass am Ende das Gewünschte herauskommt. Trotzdem sagen die Resultate etwas über politische Stimmungen – so in der Heimat von Wladimir Putin.