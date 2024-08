Demonstranten: Nobelpreisträger soll Bangladesch regieren

Regierungsgegner setzen während der Feierlichkeiten den Eingangsbereich des Bangabandhu-Gedenkmuseums in Dhaka in Brand (Aufnahme mit Drohne). Tausende von Menschen feiern den Rücktritt der bangladeschischen Premierministerin Hasina. Die Proteste in Bangladesch, die im Juli als von Studenten angeführte Demonstrationen gegen geplante Einstellungsvorschriften der Regierung begannen, erreichten am 5. August ihren Höhepunkt, als die Premierministerin flüchtete und das Militär ankündigte, eine Übergangsregierung zu bilden. (zu dpa: «Bangladesch: Protestler wollen Nobelpreisträger als Premier»)

Foto: Sazzad Hossain/DPA