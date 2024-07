Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG, nimmt am Tag der deutschen Industrie 2024 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) teil. Die zweitägige Zukunftskonferenz des BDI mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammenhalt in polarisierten Welten“. (zu dpa: «CNN: Kreml-Anschlagsplan auf Rheinmetall-Chef aufgedeckt») Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA