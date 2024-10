Der chinesische Präsident Xi Jinping kommt vor dem Brics-Gipfel auf dem internationalen Flughafen an. Kreml-Chef Putin empfängt die übrigen Staats- und Regierungschefs der Gruppe in der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tatarstan. (zu dpa: «Chinas Parteichef Xi zum Brics-Gipfel in Kasan gelandet») Foto: Alexei Danichev/DPA