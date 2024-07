Karlsruhe

Justiz

Bundesverfassungsgericht führt digitale Zustellung ein

Von dpa

i Ein Hinweisschild mit Bundesadler und dem Schriftzug Bundesverfassungsgericht, aufgenommen vor dem Bundesverfassungsgericht. (zu dpa: «Bundesverfassungsgericht führt digitale Zustellung ein») Foto: Uli Deck/DPA

Wer in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde einreichen will, konnte sich bislang per Post oder Telefax an das Gericht wenden. Ab August geht das auch auf digitalem Weg.