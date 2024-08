Eine junge Frau zeigt während einer Kundgebung die Innenflächen ihre Hände, auf denen „Stop the War“ geschrieben steht. Während sich Israel nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyah in Teheran und des ranghohen Hisbollah-Befehlshabers Fuad Shukr in Beirut auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen seitens des Irans und der Hisbollah vorbereitet, fordern die Familien der israelischen Geiseln, die seit 7. Oktober 2023 von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln und die Beendigung des Krieges. (zu dpa: «Bundesregierung: Weitere Eskalation in Nahost ist vermeidbar»)

Foto: Eyal Warshavsky/DPA