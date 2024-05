Berlin

Ukraine-Krieg

Bundesregierung erlaubt Ukraine Waffeneinsatz in Russland

Die Bundesregierung gibt der Ukraine die Erlaubnis, von Deutschland gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Das teilte Sprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin mit.