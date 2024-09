Die Bundespolizei kontrolliert den Einreiseverkehr am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice. Die Bundesinnenministerin hat am Montag vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen angeordnet zur Begrenzung der irregulären Migration sowie dem Schutz der inneren Sicherheit vor den aktuellen Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus und vor grenzüberschreitender Kriminalität. (zu dpa: «Bundesinnenministerium hat Vorbehalte gegen Unionsvorschlag») Foto: Patrick Pleul/DPA