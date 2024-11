ARCHIV - Ein Schild weist den Weg zur Agentur für Arbeit in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt), aufgenommen am 09.04.2014. In Deutschland lebende EU-Bürger sollen künftig grundsätzlich von Hartz IV und Sozialhilfe ausgeschlossen sein, wenn sie nicht hierzulande arbeiten oder durch vorherige Arbeit Ansprüche aus der Sozialversicherung erworben haben. Dies sehen einem Medienbericht zufolge die von Sozialministerin Nahles (SPD) Ende 2015 angekündigten Gesetzespläne zur Einschränkung der Sozialleistungen für EU-Ausländer vor. Foto\ Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Bundesagentur setzt strengeren Kurs beim Bürgergeld um») Foto: Jan Woitas/DPA