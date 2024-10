Katja Wolf, BSW-Fraktionschefin, kommt zu den Sondierungsgesprächen zwischen CDU, BSW und SPD in der Erfurter Innenstadt. In Thüringen wurde am 1. September ein neuer Landtag gewählt. (zu dpa: «BSW-Gremien segnen Koalitionsverhandlungen in Thüringen ab») Foto: Martin Schutt/DPA