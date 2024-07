Bruno Kahl, BND-Präsident spricht bei der Eröffnung der Erweiterung des BND-Besucherzentrums. (zu dpa: «BND will mit mehr Transparenz für größere Akzeptanz sorgen»)

Bruno Kahl, BND-Präsident spricht bei der Eröffnung der Erweiterung des BND-Besucherzentrums. (zu dpa: «BND will mit mehr Transparenz für größere Akzeptanz sorgen») Foto: Britta Pedersen/DPA

Berlin (dpa). Der Bundesnachrichtendienst öffnet sich stärker der Öffentlichkeit und will mit mehr Transparenz die Akzeptanz seiner Arbeit steigern. Dafür soll das Besucherzentrum des deutschen Auslandsgeheimdienstes in Berlin vom 6. August an auch ohne die bisher nötige Gruppenanmeldung besucht werden können, wie BND-Präsident Bruno Kahl bei der Eröffnung der Erweiterung des Zentrums ankündigte.

Seit dem Start des Besucherzentrums vor fünf Jahren hätten sich mehrere zehntausend Bürger in angemeldeten Gruppen über die Aufgaben, Themen, Befugnisse, Methoden, aber auch die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes informiert.

Ein Mitarbeiter schaut sich die große LED-Wand in der Ausstellung des neuen Besucherzentrums des Bundesnachrichtendienstes an. Hier werden Asservate des Geheimdienstes ausgestellt, die bisher noch nie für die Öffentlichkeit zugänglich waren. (zu dpa: «BND will mit mehr Transparenz für größere Akzeptanz sorgen») Foto: Kay Nietfeld/DPA

Das Besucherzentrum sei ein wesentlicher Teil der «Transparenz, von der wir uns natürlich auch erhoffen, einen Zuschuss an Legitimität, an Vertrauen zu erarbeiten» ergänzte Kahl. Man wolle so die Vorbehalte gegen den BND abbauen, Verständnis für Auftrag und Methoden wecken und sich «als ein kompetenter, als ein leistungsstarker und zuverlässiger Dienstleister der Bundesregierung» präsentieren.

Das Besucherzentrum wurde im November 2019 eingeweiht. Bisher erhalten nur Gruppen mit mindestens 20 Personen Zutritt, die sich anmelden müssen. Nun wurde das Konzept überarbeitet. Vom 6. August an ist das Besucherzentrum in Berlin-Mitte laut Kahl dienstags bis freitags jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Das Zentrum ist Teil der Personalgewinnung des BND – der Dienst konkurriert bei der Suche nach Fachkräften mit zahlungskräftigen Privatunternehmen.