US-Präsident Joe Biden geht auf der MacDill Air Force Base auf dem Weg nach Philadelphia an Bord der Air Force One, nachdem er die vom Hurrikan Milton betroffenen Gebiete in Florida besucht hat. US-Präsident Joe Biden hat sich nach einem skurrilen Auftritt über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump lustig gemacht. (zu dpa: «Biden spottet über Trump: «Was stimmt mit dem Typen nicht?»») Foto: Manuel Balce Ceneta/DPA