Vor einigen Wochen zog sich Joe Biden auf großen Druck hin aus dem Präsidentschaftsrennen zurück. Beim Parteitag in Chicago, der seine Krönungsmesse hätte sein sollen, muss er nun eine andere preisen.

US-Präsident Joe Biden spricht während der Democratic National Convention in Chicago. Die Demokraten kommen in Chicago zu einem viertägigen Parteitag zusammen. (zu dpa: «Biden schwört Demokraten bei Parteitag auf Harris ein»)

Chicago (dpa). US-Präsident Joe Biden hat die Demokratische Partei nach seinem Ausstieg aus dem Wahlkampf auf die neue Frontfrau Kamala Harris eingeschworen. «Seid ihr bereit, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen?», rief Biden beim Parteitag der Demokraten in Chicago den Tausenden Delegierten zu. «Seid ihr bereit, für Freiheit zu stimmen?» Er betonte: «Die besten Tage liegen nicht hinter uns, sondern vor uns.» Seine Rede wurde immer wieder von Jubel unterbrochen.

Biden war im Juli aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen. Der Demokrat war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Harris rückte nach und konnte in kurzer Zeit die Partei hinter sich versammeln. Walz ist ihr Vizepräsidentschaftskandidat.